Terremoto: Piano strade; Tesei vantaggi per l'intero Centro

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Ulteriori 50 milioni di euro per la viabilità nella zona del cratere umbro e la dichiarazione di priorità da parte del Commissario alla ricostruzione e dei presidenti di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, in merito alla realizzazione della galleria di Acquasparta a completamento della "Tre Valli Umbre", con la relativa richiesta ai ministeri competenti delle risorse economiche per finanziarne la realizzazione. È quanto emerso nella Cabina di Coordinamento Integrata del 21 marzo, nella quale si è discusso della rimodulazione degli interventi Anas sulla viabilità strategica delle aree del cratere sisma 2016.

Il Commissario Castelli ha avanzato una proposta per il finanziamento di ulteriori stralci di lavori per 400 milioni di euro totali, messi a disposizione del cratere dalla Legge di Stabilità 2022 n.197 art.1 comma 514. L'Umbria ha così ottenuto circa 50 milioni di euro grazie ai quali sarà possibile completare l'adeguamento della SS 685, in modo particolare per realizzare la nuova viabilità che permetterà di superare la strettoia di Serravalle.

Nel corso della discussione, la presidente Donatella Tesei ha anche evidenziato che al fine di produrre un effetto benefico per la ripresa sociale ed economica dell'intero cratere è necessario anche un rapido collegamento con la dorsale principale E45 mediante la galleria di Acquasparta, galleria già prevista nel Def 2022 e per la quale l'Anas ha redatto il progetto definitivo da 520 milioni di euro.

In ragione di quanto sottolineato dalla presidente Tesei, il Commissario e gli altri presidenti delle Regioni coinvolte nella Cabina hanno emendato l'art. 5 dell'ordinanza, nel quale si dichiara che "stante il carattere strategico Nazionale dell'intervento della galleria di Acquasparta, il suo completamento viene dichiarato di carattere primario e, pertanto, come tale destinatario in via prioritaria delle risorse che i presidenti delle Regioni - vice Commissari, unitamente al Commissario, si impegnano a richiedere al Governo per l'integrale copertura del relativo intervento".

A tal fine è stata inviata una lettera, a firma di tutti i componenti della stessa Cabina, per un incontro con i ministri competenti in materia.

La presidente Tesei ha espresso soddisfazione per questo impegno congiunto a realizzare "un'opera - ha detto - che porterà grandissimi vantaggi per l'intero Centro Italia, fornendo una concreta prospettiva di sviluppo turistico, economico e produttivo. Occorrerà quindi - ha concluso - continuare nell'azione amministrativa intrapresa affinché vi possa essere il finanziamento e il conseguente affidamento dei lavori in tempi brevi". (ANSA).