Procedono gli interventi di edilizia giudiziaria a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - Procedono gli interventi di edilizia giudiziaria sollecitati dalla Corte d'appello e dalla Procura generale su palazzi giudiziari di Perugia, al fine di garantire la sicurezza delle sedi.

A partire dal 2015 la conferenza permanente che vigilia sull'edilizia giudiziaria è presieduta dal presidente della Corte Mario Vincenzo d'Aprile con la partecipazione del procuratore generale Sergio Sottani. Nelle sue ultime sedute, ha affrontato varie questioni, tre le quali lo stato di avanzamento del progetto riguardante la creazione del parco della giustizia di Perugia, che ricomprende la cittadella giudiziaria presso il complesso dell'ex carcere.

Il 16 maggio - è detto in un comunicato della Procura generale - si è affrontato il tema della prevenzione incendi su tutti gli edifici giudiziario, sottolineando la necessità di collocare dei rilevatori di fumo. La conferenza del 25 maggio ha invece trattato la situazione del palazzo del Capitano del Popolo, sede della Corte d'appello e della Procura generale, immobile storico, di proprietà del Comune di Perugia che lo ha concesso allo Stato in uso gratuito per 99 anni come sede degli uffici giudiziari.

Il palazzo, anche sulla base di un recente sopralluogo - si rileva ancora nella nota -, necessita di interventi "urgenti" per risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua, sollecitati sia dal presidente della Corte d'appello sia dal procuratore generale "al fine di evitare gravi pregiudizi alla stabilità dell'immobile". La sede della Corte e della Procura è oggetto anche di studi riguardanti la vulnerabilità sismica: sono previste a breve opere di consolidamento e messa in sicurezza di alcune aree.

È invece rientrato l'allarme presenza amianto presso il palazzo delle Poste sede del tribunale civile. Nel corso della conferenza del 18 maggio sono stati illustrati i risultati degli accertamenti e messo in evidenza il permanere del problema della vulnerabilità sismica che "impone l'avvio urgente di lavori di consolidamento che dovrebbero durare circa un anno e durante i quali dovrà essere individuata una sede alternativa e adeguata a ospitare il tribunale". A tal fine è stato sollecitato l'intervento del ministero della Giustizia. (ANSA).