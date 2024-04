Assessore Umbria, sdegno per 'fuori sionisti da Università'

Nel 25 aprile "non possiamo unirci in una condanna di sdegno verso coloro che protestano con cartelli che scrivono 'fuori i sionisti dall'Università'": a dirlo è l'assessore regionale umbro Michele Fioroni in un video su Instagram. "E' importante ricordarci da cosa l'Italia fu liberata. Ricordiamoci l'ignominia e l'orrore delle legge razziali quando molti studenti furono costretti a lasciare le scuole e l'Università" aggiunge.

"Non vogliamo rivedere quel momento e quelle situazioni - afferma Fioroni - e dobbiamo unirci a sostegno delle forze dell'ordine che ogni giorno continuano a custodire e a difendere questa libertà. Perché ricordiamoci anche che il sangue è sangue e ha lo stesso colore. Anche quello dei vinti".



