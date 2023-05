Giovane morto a Gubbio era ceraiolo per il patrono Sant'Ubaldo

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 28 MAG - "La Famiglia dei Santubaldari e tutti i Ceraioli del Cero di Sant'Ubaldo, profondamente colpiti e addolorati per la tristissima notizia della perdita del giovane e appassionato Ceraiolo Alessio, punta davanti del Cero Grande sul secondo buchetto e sullo stradone dei 'pinoli', si stringono in un fortissimo abbraccio con i familiari, gli amici e conoscenti tutti": così il presidente Ubaldo Minelli. Cordoglio espresso in un post pubblicato sulla pagina Facebook della stessa Famiglia dei Santubaldari.