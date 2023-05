Inaugurato il pontile-molo di Braccio al Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Una passerella interamente in legno, che si addentra nel canneto e funge anche da punto di osservazione per l'avifauna, e un molo per l'approdo di piccole imbarcazioni. Da oggi anche Panicale ha il suo accesso diretto al lago Trasimeno. Sono state inaugurate sabato mattina le opere di riqualificazione del Belvedere di Braccio. Interventi che sono consistiti nella realizzazione di una passerella-molo e nel completo rifacimento dell'area di parcheggio posta sulla parte sommitale dello stesso belvedere.

Si tratta dell'esecuzione di due dei tre stralci finanziati per complessivi 195.000 euro dalla misura "Attuazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni. Legge regionale n.

7/1985. Progetti integrati Trasimeno e Tevere anno 2022".

In particolare, si è provveduto alla realizzazione di un pontile con possibilità di avvistamento schermato che funge da punto di osservazione per la fauna e di approdo per piccole imbarcazioni. La nuova struttura è stata realizzata cercando di evitare il più possibile l'eliminazione del canneto dove nidificano diverse specie di uccelli. Per questo motivo il tracciato non ha un andamento rettilineo.

L'area di parcheggio invece è stata interessata da un intervento di riqualificazione. Si tratta di opere realizzate dal Comune di Panicale. La riqualificazione dell'area troverà compimento con la realizzazione della scesa ciclopedonale che collegherà il belvedere al pontile stesso. Un progetto Iti Trasimeno, finanziato per 79.971 euro dalla misura "Psr per l'Umbria 2014-2020 nell'ambito della misura 7 - sottomisura 7.6 per il tipo d'intervento 7.6.1. Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali". Un intervento che è in attesa del via libera regionale per l'espletamento della gara.

Presente alla cerimonia di inaugurazione tra gli altri anche il vicepresidente della Giunta regionale, Roberto Morroni: "Questo progetto - ha detto - sta dentro una più ampia strategia regionale volta a valorizzare il Trasimeno sotto il profilo ambientale e a far decollare definitivamente un territorio di grande pregio". (ANSA).