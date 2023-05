Inaugurata la nuova sede di sindacato e ordine dei giornalisti

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - Inaugurata la nuova sede dell'Associazione stampa umbra e dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, in via Martiri del Lager 92 a Perugia.

Molti i colleghi che sono intervenuti all'iniziativa. A fare gli onori di casa i presidenti Massimiliano Cinque e Mino Lorusso, che guidano i due organismi. All'inaugurazione hanno partecipato Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della stampa, Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Gianfranco Giuliani e Gianfranco Summo, presidente e vicepresidente della Casagit, la cassa sanitaria dei giornalisti.

"Questa è la casa dei giornalisti dell'Umbria, - ha detto Cinque, secondo quanto riporta un comunicato dell'Asu -, un punto di riferimento per tutti i nostri colleghi. Sono degli spazi nuovi, belli e funzionali. Il cambio è stato necessario per comprimere i costi fissi che sosteniamo ogni anno".

"Ordine e Asu - ha rimarcato Lorusso - hanno una nuova sede.

Una scelta in comune per una casa comune. Quella dei giornalisti umbri. Una scelta che è anche un segnale di ripartenza, in vista di nuovi obiettivi che ci siamo posti, a cominciare dalla necessità di ridare dignità alla nostra professione, troppo spesso sottopagata e svilita".

"Mi fa piacere che questa sia la casa dei giornalisti - ha affermato anche Costante - dove risiedono insieme Assostampa, Ordine, fiduciario Inpgi e fiduciario Casagit. Denota un segnale di unità di cui questa categoria ne ha estremamente bisogno. Il collega che bussa alla nostra porta deve avere una risposta complessiva ed immediata. Nessun rimpallo, questa è la casa di tutti. I risparmi sono necessari, ovunque, anche alla casa della Fnsi che presto cambierà sede. La parola d'ordine è risparmiare per investire a favore dei giornalisti. Grazie per il segnale di unità che state dando alla categoria". (ANSA).