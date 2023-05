Il direttore dell'ospedale di Pantalla, continua la crescita

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 26 MAG - Continuano a crescere i dati dell'attività dell'ospedale della Media Valle del Tevere.

"Le stime annuali basate sui dati aggiornati al primo trimestre 2023 prevedono un ulteriore incremento di circa il 10% dei ricoveri medici totali e di circa il 15% di quelli chirurgici.

Seppur più ridotto, è previsto anche un aumento di circa 5% degli accessi di pronto soccorso e si conferma il dato relativo alla quota di pazienti provenienti da altre regioni, che si attesta intorno al 5,6%", spiega il direttore medico del presidio ospedaliero Giuseppe Vallesi in un comunicato della Usl Umbria 1.

E' stato inoltre attivato un ambulatorio endocrinologico, che fornisce supporto per i pazienti di pronto soccorso e ricoverati, mentre è in via di definizione un percorso di integrazione con l'Azienda ospedaliera di Perugia attraverso il quale - si legge ancora nella nota - l'unità di riabilitazione di Pantalla potrà diventare punto di riferimento per il nosocomio perugino, per pazienti ortogeriatrici e con patologia renale in trattamento dialitico.

L'ospedale Media Valle del Tevere - è stato annunciato ancora l'Usl - sarà soggetto ad ulteriori modifiche in relazione al recente Piano di efficientamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale. "Prevede - prosegue il dottor Vallesi - una gestione integrata con l'azienda ospedaliera di Perugia, in convenzione, per favorire l'integrazione funzionale della rete a sostegno dei percorsi di cura. Il percorso di collaborazione è già cominciato e sarà definito nei prossimi mesi".

Rispetto al 2019, alla struttura della Media Valle del Tevere sono stati riattivati tutti i servizi ad eccezione del punto nascita e del reparto di pediatria. (ANSA).