Umbria protagonista nel video della canzone di Amii Stewart

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - E' stato girato in Umbria il video musicale dell'ultima canzone di Amii Stewart, intitolata "God of love", che sarà eseguita per la prima volta in pubblico durante la serata di beneficenza "Con il cuore", condotta da Carlo Conti dalla Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, in diretta il 30 maggio su Rai1.

Il video, che sarà on-line dopo l'esibizione, è stato realizzato all'interno dell'Eremo delle Carceri ad Assisi, nella Porziuncola di Santa Maria degli Angeli e a Piandarca di Cannara, luogo della predica agli uccelli di San Francesco. "Ho lasciato l'anima dentro la Porziuncola", ha detto l'artista.

La produzione esecutiva è stata curata dall'associazione Proscenium di Assisi, con la Produzione di Piero Rosati.

"God of love per me è un brano importantissimo - racconta Amii Stewart all'ufficio stampa di Proscenium - per il semplice fatto che viviamo in un mondo pieno di guerre e dove non c'è pace in molti paesi. E' una canzone che vuole dire che c'è sempre la possibilità di trovare un punto di incontro, l'amore e la solidarietà per chi soffre. God of love non è una questione di essere cattolico o meno. Il Dio dell'amore vale per tutte le religioni".

"L'Eremo delle Carceri è un posto meraviglioso - dice - soprattutto il grande giardino, e i frati sono stati magnifici, sempre con un sorriso e con una gentilezza interiore incredibile. E' raro sentire un'emozione così forte come quella che ho provato registrando questo brano".

"Aver fatto parte di questo progetto - commentano da Proscenium - ci ha riempito di orgoglio. I luoghi scelti sono molto suggestivi e si fondono perfettamente con il testo della canzone, messo in musica dal compositore fiorentino Beppe Dati, che riprende le parole del discorso che Papa Ratzinger tenne il 20 aprile 2008 a New York, a Ground Zero, davanti alle rovine delle Torri Gemelle, le stesse che anche papa Francesco lesse durante l'incontro interreligioso a New York il 25 settembre 2015. Lavorare con una professionista come Amii Stewart è stato un piacere ed un onore. Vogliamo ringraziare per il supporto e la professionalità i maestri della 'ProSceniUm Orchestra' e i bambini del coro 'Voci bianche - Coro Aurora' dell'Associazione Corale Città di Bastia Aps".". (ANSA).