Smottamenti tra Panicale e Paciano, riaperte le strade

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Sono state riaperte alla circolazione stradale le due strade provinciali nei territori di Panicale e Paciano, colpite duramente nel tardo pomeriggio di mercoledì da violente piogge che avevano provocato alcuni smottamenti di terreno.

Erano per queste state chiuse temporaneamente al traffico la 305 di Ceraseto (tratto Panicale-Paciano) e la 310 di Paciano, tratto Missiano-Panicale.

Il provvedimento è rimasto in vigore fino a notte inoltrata, per consentire alle ditte esterne incaricate di svolgere i necessari interventi di pulizia e rimozione del materiale finito sulla carreggiata.

Secondo quanto riferiscono i tecnici della Provincia di Perugia, nonostante la circolazione su queste strade sia regolarmente ripresa in entrambi i sensi di marcia, è raccomandata massima cautela da parte degli utenti, poiché stanno proseguendo in queste ore i lavori di ripulitura e gli interventi per consentire all'acqua di defluire completamente. (ANSA).