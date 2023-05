Mencaroni, bene il lavoro in Umbria nelle imprese culturali

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - "Dati molto interessanti quelli del Sistema Informativo Excelsior sul 2022, che fanno emergere con chiarezza il discreto posizionamento dell'Umbria nelle assunzioni da parte delle imprese culturali e creative 'core' e l'eccellente posizionamento negli avviamenti da parte delle imprese legate al turismo a vocazione culturale". Lo sottolinea, in una nota della Camera di commercio dell'Umbria, il suo presidente, Giorgio Mencaroni.

"Eppure - prosegue - nonostante la nostra regione sia, nel complesso, ben sopra la media nazionale, ci sono spazi per migliorare ancora, rafforzando l'integrazione dell'offerta dell'Umbria, quindi la narrazione dell'Umbria che esce dalla sinergia del linguaggio creativo 'core', di quello turistico culturale, di quello ambientale, di quello enogastronomico, di quello spirituale e così via. Approfondendo, qualificando, creativizzando costantemente ognuno di questi segmenti, scovando nuove relazioni tra essi, come ad esempio nell'enogastronomia stiamo facendo con il vino, con l'olio e con tanti altri segmenti di questo nostro patrimonio".

"E in tutto ciò - suggerisce ancora Mencaroni - spingere gli imprenditori a fare di più, creare le condizioni per l'apertura di nuove imprese, curare l'humus per la nascita di nuove idee e nuove forme organizzative e di management. Il tutto in una visione integrata perché Il concetto di base è che, se uno più uno fa due, uno con uno invece fa sempre più di due. E questa maggiore integrazione può essere la strada perché il divario che i dati evidenziano tra le due province possa restringersi".

"Occorrono visioni, progetti e tenacia nel concretizzarli e nel portarli avanti, integrandoli tra loro e anche via via trasformandoli. In questo contesto, la Camera di commercio dell'Umbria c'è ed è in prima fila nel fare la propria parte", concludo il presidente dell'ente camerale. (ANSA).