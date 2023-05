Una denuncia per ricettazione di assegni rubati ad anziana

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 22 MAG - E' stata accusata ricettazione nell'ambito delle indagini su due assegni, per complessivi 3 mila e 400 euro, rubati a un'anziana di Amelia una quarantacinquenne del posto denunciata a piede libero dai carabinieri.

Gli accertamenti sono stati avviati dopo la donna si è accorta dell'ammanco dal suo conto che - è stato appurato dai militari - era stato sottratto in due occasione nel mese di marzo attraverso gli assegni. Titoli che solo - riferiscono i carabinieri - solo a quel punto l'anziana ha scoperto che le fossero stati rubati dal suo libretto custodito in casa.

Destinataria di entrambi gli assegni è risultata essere la quarantacinquenne e dalle indagini è emerso che nei mesi scorsa era andata a casa della vittima del furto per aiutarla nelle faccende domestiche. Gli accertamenti proseguono per verificare una sua eventuale responsabilità anche nella sottrazione degli assegni. (ANSA).