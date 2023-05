Presidio per l'Ucraina ad Assisi durante la Marcia

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Il comitato "Noi non siamo equidistanti" ha organizzato - in concomitanza con la Marcia della pace Perugia Assisi - un presidio al cimitero militare inglese di Rivotorto di Assisi, dove riposano 949 caduti del Commonwealth durante la Seconda guerra mondiale, per "commemorare quanti sono caduti per la libertà in Europa, attualizzando l'iniziativa con ciò che sta accadendo in Ucraina".

Erano presenti - ha riferito Walter Biscotti, che guida il comitato spontaneo - anche rappresentanti della comunità ucraina. Una quindicina i partecipanti.

"Abbiamo celebrato gli eroi che sono caduti qui ad Assisi per le nostre libertà - ha detto Biscotti - e abbiamo fatto il parallelo con chi si sta battendo oggi per le libertà del popolo ucraino. Questo è il nostro modo di onorare, tra Perugia e Assisi, la pace. La pace che non deve essere equidistanza tra aggressore e aggredito, ma deve essere interpretata come condanna senza se e senza ma di chi aggredisce un altro popolo.

Quindi condanna senza se e senza ma alla politica russa di Putin".

"Questo - hanno spiegato i promotori - è il nostro messaggio di oggi e abbiamo voluto farlo come comitato Noi non siamo equidistanti proprio a quest'ora, in questo momento, mentre sta arrivando la Marcia della pace di Assisi, onorando in maniera diversa la pace, onorando in maniera diversa una pace da raggiungere non attraverso la pace eterna del popolo aggredito, ma attraverso una pace che deve considerare il ritiro dei russi oltre i loro confini". (ANSA).