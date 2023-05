Padre Fortunato, 'Marcia della pace segno di un'Italia viva'

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - "La Marcia della pace e della fraternità è il segno di un'Italia viva e vivace, coinvolta e partecipe che non si arrende alle logiche della guerra, ma si ostina a cercare il dialogo". Cosi padre Enzo Fortunato, tra i volti più noti del francescanesimo in Italia, presente alla Perugia Assisi.

"Oggi - prosegue, in una sua dichiarazione - i giovani ci dicono: 'Ci siamo'. Tocca ai governi smettere di ignorarli, sfruttarli, uccidere il loro futuro". (ANSA).