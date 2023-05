Lotti, 'molti non sono alla Marcia per aiutare la Romagna'

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - "Molti dei nostri amici non sono oggi con noi proprio perché stanno dando una mano agli alluvionati. Mentre noi siamo invece qui a camminare per la pace, per risvegliare le coscienze affinché tutti riconoscano il proprio ruolo e il proprio impegno nel mondo e per dire che abbiamo bisogno della solidarietà e del volontariato durante tutto l'anno e non solo dopo le tragedie": lo ha detto a margine della partenza della Marcia della pace PerugiAssisi Flavio Lotti, coordinatore del Comitato promotore, rispondendo a chi in queste ora sta accusando il popolo della pace di non essere a spalare il fango per aiutare le persone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. (ANSA).