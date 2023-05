Giovane sorpresa in aeroporto con due proiettili in tasca

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - Aveva nel giubbotto due proiettili per pistola una spagnola di 28 anni fermata durante i controlli pre-imbarco all'aeroporto dell'Umbria, a Perugia, e quindi denunciata a piede libero dalla polizia. Possesso abusivo di munizionamento il reato che le è stato contestato.

La giovane era in partenza per Londra e quindi è stata sottoposta agli ordinari controlli aeroportuali sulle persone e sui bagagli. Quando è passata sotto i metal detector, l'addetto al controllo ha scoperto due piccoli oggetti metallici nel giubbotto. E' quindi intervenuta la polizia che - riferisce la questura - ha trovato cuciti all'interno della tasca del giubbotto due proiettili camiciati nove per 23. La donna è apparsa sorpresa agli agenti e sentita in merito al possesso delle munizioni ha dichiarato - si apprende sempre dalla polizia - di non essere a conoscenza della loro presenza all'interno della tasca, ribadendo la sua estraneità. (ANSA).