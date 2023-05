Simona Meloni nel Consiglio Associazione autonomie locali

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - La capogruppo del Pd in Regione, Simona Meloni, è entrata a far parte del Consiglio nazionale dell'Associazione delle autonomie locali italiane. Ali ha eletto il nuovo Ufficio di Presidenza di cui avrò l'onore e il piacere di far parte" ha annunciato lei stessa.

Meloni, per la stessa associazione delle Autonomie locali, ha già svolto un ruolo a livello regionale. "Intendo ringraziare tutti i membri del Consiglio - ha sottolineato in una nota - e, in particolare, il presidente Matteo Ricci per la fiducia. Mi appresto a svolgere questo importante incarico lavorando fianco a fianco con tanti amministratori capaci e appassionati. Ci occuperemo da subito delle principali problematiche che stanno investendo i comuni e gli enti locali, a partire dalle difficoltà di bilancio, ai problemi legati alla realizzazione del Pnrr, al tema delle riforme che interessano il Paese e l'ordinamento degli stessi enti locali. A partire dalla riforma sull'autonomia differenziata, in merito alla quale abbiamo già predisposto uno specifico ordine del giorno di netta contrarietà che porteremo all'attenzione delle amministrazioni comunali".

Autonomie locali italiane, è un'associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.

