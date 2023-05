Bandecchi, siamo pronti a governare Terni

(ANSA) - TERNI, 16 MAG - "Vogliamo portare Terni ai livelli più alti. Se crederete in questo progetto, noi siamo pronti a governare": è l'annuncio di Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alleanza popolare passato al ballottaggio con il candidato di centrodestra Orlando Masselli per diventare sindaco di Terni. A riportalo è Tag24, il quotidiano on line dell'Ateneo Niccolò Cusano del quale l'imprenditore è presidente così come della Ternana calcio, che milita in serie B.

"Vogliamo far diventare la città un punto di riferimento non solo per l'Umbria, ma per l'intera Nazione" afferma Bandecchi.

che ha poi sottolineato come il suo programma sia un "impegno concreto preso con tutti i cittadini ternani".

"Essere giunto al ballottaggio - ha affermato ancora Bandecchi - è un traguardo importante non solo per me e per il mio partito Alternativa popolare, ma per tutti coloro che hanno creduto nel mio progetto per questa meravigliosa città. A Terni voglio portare più sicurezza e maggiori investimenti nell'istruzione.

Voglio rilanciare l'industria con impatto ambientale minimale ed esaltare la vocazione turistica culturale della città sfruttando le peculiarità naturali come il lago di Piediluco, la cascata delle Marmore, la Valserra, i borghi bellissimi e le rovine di Carsula. Voglio portare, infine, una migliore sanità aumentando i servizi per le persone portatrici di disabilità". (ANSA).