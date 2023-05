Proclamato a Deruta il Consiglio comunale dei ragazzi

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 15 MAG - Con una cerimonia in grande stile, sono stati proclamati, al cineteatro PostoUnico di Deruta, il sindaco e il vicesindaco e gli altri membri del Consiglio comunale dei ragazzi.

Il sindaco Michele Toniaccini, nel dare il benvenuto a tutti i presenti, ha parlato di "un'iniziativa molto partecipata e coinvolgente, ma anche di grande rilievo istituzionale". Ha ringraziato il vicesindaco Cristina Canuti per questo progetto, la dirigente scolastica dell'Istituto omnicomprensivo Mameli-Magnini di Deruta, Isabella Manni, gli insegnanti e gli studenti per il grande lavoro svolto che - ha detto - "segna l'inizio di un nuovo percorso e di una rinnovata partecipazione".

Il sindaco ha annunciato la presenza del neo eletto Consiglio comunale dei ragazzi all'interno del prossimo Consiglio comunale di Deruta: "Diamo inizio a una collaborazione proficua che ci vedrà impegnati a migliorare il territorio anche con gli occhi dei nostri ragazzi. Siamo pronti a condividere prospettive nuove, insieme ai giovani che sono presente e futuro delle comunità. Un modo anche per rafforzare il senso civico dei ragazzi e delle ragazze e per avvicinarli sempre più alla vita politica del territorio". Il sindaco si è complimentato con gli studenti per "la serietà con cui sono state svolte le operazioni di voto". Nel congratularsi con il neo eletto sindaco Matteo B.

e vicesindaco Adele S. e con tutto il Consiglio comunale dei Ragazzi, Toniaccini ha detto loro che si tratta di "un ruolo di grande responsabilità, ma la gioia che regala è sicuramente enorme. Da parte mia, la massima disponibilità a confrontarmi con voi, a recepire osservazioni e proposte, a interagire". Il vicesindaco Cristina Canuti ha evidenziato gli ambiti di lavoro da cui partire, come "famiglia, sport, pari opportunità, sociale e tempo libero". Per il vicesindaco "oggi si rafforza quel legame indispensabile e imprescindibile fra Istituzioni locali, scuola e famiglie". Sindaco e vicesindaco dei ragazzi, commossi, hanno ringraziato i loro coetanei per la fiducia accordata e si sono detti pronti a lavorare, come tutti i componenti del Consiglio, al progetto "Deruta Giovane". (ANSA).