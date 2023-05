La Città della Domenica apre le sue porte agli anziani

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - Non solo intrattenimento e attrazioni per famiglie e bambini. Il parco perugino Città della Domenica si propone come luogo inclusivo e apre le sue porte agli anziani, in particolare a coloro che soffrono di disturbi cognitivi di grado lieve grazie al progetto "Il dono di Mariella Spagnoli. Città della Domenica: un parco che cura", presentato a Perugia lunedì 15 maggio.

Un progetto nato dalla volontà di Mariella Spagnoli, figlia di Mario, fondatore di Città della Domenica, la quale poco tempo prima di morire all'età di 93 anni, interrogandosi su dove e come passassero il tempo le persone anziane, decise di mettere a disposizione il potenziale enorme di questo parco storico della città.

Da qui è nata una partnership tra Città della Domenica, l'Associazione Malati Alzheimer e Telefono Alzheimer (Amata) Umbria, Alzheimer Uniti Italia onlus e il Comune di Perugia.

L'obiettivo è di proporre e realizzare attività di stimolazione cognitiva e sociale rivolte a persone anziane con disturbi cognitivi di grado lieve e di migliorare la qualità della vita dei familiari delle persone con demenza (caregiver).

Destinatari, quindi, sono gli anziani, sia che vivano in casa propria o nelle residenze sanitarie, ma anche i familiari che si prendono cura di loro. Per questo sono stati coinvolti professionisti, individuati dall'associazione Amata Umbria, quali psicoterapeuti, psicologi, musicoterapisti, art-counselor ed educatori.

"Il parco - è stato ha spiegato - offre la possibilità di organizzare nuove modalità di stimolazione cognitiva di gruppo.

Utilizzando la mappa del parco stesso, è possibile lavorare su diverse funzioni cognitive. Lo scopo è esercitarsi in un clima di divertimento e rispetto reciproco".