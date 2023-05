Percosse a compagna incinta e poi al figlio, indagato

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 14 MAG - Percosse all'allora compagna durante la gravidanza e poi aggressioni anche nei confronti del figlio più volte colpito, minacciato e indotto a comunicare tutti gli spostamenti della madre, sono le accuse che la polizia di Spoleto contesta a un quarantaduenne a carico del quale è stato disposto il divieto di avvicinamento ai familiari.

A emettere la misura cautelare il gip di Spoleto che ha anche deciso l'applicazione del braccialetto elettronico per assicurare il rispetto degli obblighi.

L'uomo risulta indagato per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna, del figlio, dei genitori e della sorella. Gli accertamenti del commissariato spoletino hanno messo in luce quelle che sono ritenute le numerose vessazioni fisiche e psicologiche compiute negli ultimi anni dall'indagato. Secondo quanto riferito dalla polizia in più occasioni, a causa anche dell'abuso di alcol, si era infatti lasciato andare a minacce, aggressioni verbali, fisiche e pesanti offese contro la donna procurandole "uno stato di sofferenza, depressione e paura". La donna aveva quindi interrotto la relazione.

In base alla ricostruzione accusatoria "maltrattamenti abituali e continuativi" avevano riguardato i genitori e la sorella della compagna. Che, esasperata dalla situazione, aveva chiesto aiuto ai poliziotti. (ANSA).