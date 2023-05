(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - Inaugurata a Deruta la mostra di Franco Venanti "Dall'ordine all'entropia" che sarà visitabile all'Antica fornace Grazia - Centro di arte contemporanea, fino al 3 luglio, con una sezione al museo regionale della ceramica e alla pinacoteca comunale. Esposizione promossa dal Comune, in collaborazione con La Casa degli Artisti di Perugia, a cura del critico d'arte Andrea Baffoni.

La mostra propone una selezione di 38 opere, fra dipinti a colori e in bianco e nero. Che rappresentano - è detto in una nota del Comune - la produzione più recente e che, grazie alla sua tecnica unica e straordinaria, alla sua forte creatività e immaginazione, toccano tanti e diversi temi, come la pandemia, ma anche disquisizioni sul potere, la personalità e, per l'appunto, l'entropia, con passaggi sulla storia dell'arte.

Il sindaco Michele Toniaccini ha sottolineato "la grandiosità di questa personale, la prima a Deruta". "Un evento straordinario - ha aggiunto -, dalla portata internazionale.

Accogliamo il maestro con immenso orgoglio, con l'auspicio che questa preziosa collaborazione possa rinnovarsi, generando nuove contaminazioni e che Deruta possa essere fonte di ispirazione per il Maestro!".

"Partiamo da qui - ha detto la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti - per espandere arte e bellezza e portarla nel mondo". Anche il senatore Valter Verini è intervenuto a ricordare "la profondità delle opere che pongono importanti domande sulla nostra realtà". L'assessore alla Cultura, Piero Montagnoli ha ringraziato Venanti. (ANSA).