Spiritualità e ambiente al centro del Love Film Festival

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - Al via venerdì 16 giugno, fino a domenica 18 giugno, a Perugia, la nona edizione del Love Film Festival. Annunciati grandi nomi dello spettacolo, tra cui Paolo Genovese, Cristina Comencini, Luca Lionello, Serena Grandi e Marco Bocci come padrino d'eccezione, nella cornice della Sala dei Notari a Palazzo dei Priori.

Le tematiche di quest'anno - è stato annunciato durante la presentazione - saranno spiritualità e ambiente, al centro di tutti i film, gli eventi e i dibattiti che si svolgeranno negli intensi tre giorni.

A raccogliere il testimone di Madalina Ghenea come madrina sarà l'artista di origini umbre Artemisia Levita.

I premi (il Grifone d'Oro, ormai simbolo del Festival) andranno a celebrare le personalità illustri del mondo della cultura e dell'intrattenimento: dai 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli e Giorgio Albertazzi, ai 70 di Massimo Troisi e Anna Marchesini, ai 500 anni di uno dei più grandi Maestri del Rinascimento, il Perugino. Si ricorderanno inoltre anche illustri personaggi della comunità perugina come Sandro Penna, Leonardo Servadio, don Mario Stefanoni e la professoressa Roberta Balducci.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il manifesto, dal titolo Spray movie, che vede una commistione di arti ed è firmato da Massimiliano Mamo Donnari e dal fotografo Adolfo Franzò.

"Questa edizione prende molto dalla tradizione e dalla spiritualità della nostra terra, il livello delle opere scelte sia dei film che dei corti è molto alto e soprattutto con profondi contenuti" ha detto il direttore artistico del festival Daniele Corvi.

Paolo Genovese, regista pluripremiato, ha sottolineato che "nel mondo di oggi siamo talmente presi dagli impegni, dal telefono e da molto altro che non abbiamo il tempo per dedicarci a noi stessi. Anche prendersi un momento per un film diventa sempre più difficile. Proprio un film ha la capacità di elevare lo spirito". (ANSA).