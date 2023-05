L'edizione 2023 di Porchettiamo dal 19 al 21 maggio

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - Porchettiamo 2023, il "Festival delle porchette d'Italia", torna in piazza con la 13/a a San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia) dal 19 al 21 maggio.

Nuova edizione che è stata illustrata giovedì 11 maggio nel corso di una conferenza stampa alla presenza della presidente Donatella Tesei, di Enrico Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo, Anna Setteposte, organizzatrice Porchettiamo, e Antonio Boco, critico enogastronomico.

Il territorio si sta preparando, come ha ricordato Setteposte: "Le strutture ricettive sono al completo con prenotazioni da tutta Italia e non solo".

"La crescita del turismo in Umbria è frutto di una pianificazione seria" ha affermato la presidente Tesei per poi aggiungere: "Chi verrà anche per Porchettiamo oltre che a gustare il meglio della produzione troverà poi il modo di visitare e scoprire tutto quello che trova nel territorio di Gualdo Cattaneo, compresi i suoi bellissimi castelli".

Nei tre giorni di festival, un percorso gastronomico dai "cru" della porchetta umbra fino a quelli delle regioni del centro e sud Italia, con la sorpresa di nuovi territori ospiti.

Quest'anno la cucina messicana sarà presente con il suo stand.

Lo scorso anno Porchettiamo ed il Comune di Gualdo Cattaneo avevano sancito un gemellaggio internazionale all'insegna del gusto tra la Porchetta e la Carnitas, con la città messicana di Sauhayo. Anche il Giappone invece "entra" a Porchettiamo con uno show cooking dal titolo "Sushi di porchetta giapponese", sabato 20 maggio alle ore 16, con lo chef Takuya Watanabe. Confermato anche il panino con porchetta gluten free. Torna "In Punta di Porchetta", lo stand dove saranno preparati i panini gourmet degli chef. Ci saranno ancora le migliori birre artigianali italiane, oltre ai vini del territorio.

Senza dimenticare gli altri street food di qualità e la sezione "Porchettiamo&Friends". E non mancheranno le novità, come la presentazione di un'acqua brandizzata "Porchettiamo" in tetrapak per ridurre il consumo di plastica, le passeggiate in bici e una passeggiata guidata dal titolo "Cèrqua, ghianne e porcu", alla scoperta del culto umbro del maiale e del bosco di San Terenziano. (ANSA).