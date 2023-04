Monini tra i 10 migliori oli extravergini al mondo

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 28 APR - L'extravergine Monocultivar Coratina Bio Monini è il settimo migliore olio al mondo, nonché tra i primi tre biologici in assoluto: il verdetto, giunto dopo una rigorosa selezione, è della guida Evooleum, punto di riferimento nel settore, che ogni anno incorona le 100 migliori referenze a livello globale. Una classifica ambitissima, che vede la presenza dell'intera linea dei monovarietali firmata Monini: Monocultivar Nocellara e Monocultivar Frantoio Bio, quest'ultimo designato anche come vincitore della categoria Frantoio.

Un riconoscimento che per l'impresa umbra, nota al grande pubblico per bestseller come Monini Classico e Monini Delicato - ricorda una sua nota - non rappresenta una novità: lo scorso marzo l'azienda ha infatti conquistato ben 5 "Oscar" al Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition, mentre nel 2022, per il secondo anno consecutivo, è risultata tra i vincitori del World Best Olive Oil, il campionato internazionale dei migliori extravergini al mondo, con le Monocultivar Coratina e Frantoio posizionate rispettivamente al secondo e terzo posto nella classifica dedicata agli oli extravergini bio e al nono e 13/o posto in quella generale.

Il Frantoio del Poggiolo, centro di produzione e sperimentazione dell'azienda, si è confermato ancora una volta tra i primi dieci frantoi al mondo e tra i primi due biologici. (ANSA).