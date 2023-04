Maurizio Landini in Umbria venerdì

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - Il segretario generale della Cgil nazionale, Maurizio Landini, sarà in Umbria venerdì 28 aprile per partecipare a due assemblee con le lavoratrici e i lavoratori, la prima al magazzino Coop Centro Italia di Castiglione del lago e la seconda alla Isa di Bastia Umbra.

Alle ore 11.45, davanti allo stabilimento Isa di Bastia Umbra (strada Madonna di Campagna 123) è previsto un punto stampa.

Le assemblee si inseriscono nel percorso di mobilitazione avviato unitariamente da Cgil, Cisl e Uil "Per una nuova stagione del Lavoro e dei diritti" che porterà i tre sindacati il prossimo 6 maggio ad una prima grande manifestazione interregionale a Bologna, alla quale parteciperà anche l'Umbria.

