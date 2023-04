Lega, "bene il piano smaltimento liste di attesa in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - "La delibera di Giunta regionale relativa al Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa testimonia il grande sforzo messo in campo dalla presidente Tesei e dall'assessore Coletto per risolvere una criticità annosa, presente da ben prima del Covid e sulla quale il Partito Democratico non è mai stato in grado di intervenire concretamente". Lo sostengono il capogruppo Lega in Regione Umbria Stefano Pastorelli e il consigliere regionale Lega Umbria Paola Fioroni vicepresidente dell'Assemblea Legislativa.

"La pandemia - affermano Pastorelli e Fioroni in una nota della Lega - ha acuito il problema delle liste di attesa nel Paese e messo in difficoltà tutte le Regioni. In Umbria la Giunta sta mettendo in campo ogni iniziativa possibile per arrivare entro la fine del mese di luglio a smaltire le prestazioni in sospeso e assicurare prestazioni rapide entro una o due settimane per evadere le nuove richieste. Per fare questo sarà previsto l'utilizzo dei macchinari per gli esami per minimo per 12 ore al giorno nei giorni feriali e con apertura serale almeno una alla settimana e nei giorni festivi almeno due domeniche al mese".

"Si tratta - continuano gli esponenti leghisti - del più massiccio intervento di smaltimento delle liste di attesa mai attuato prima. A fronte dell'impegno della Giunta regionale riscontriamo purtroppo il susseguirsi delle polemiche strumentali del Pd, proprio quella forza politica che negli anni ha contribuito a smantellare la sanità pubblica, tagliando 37 miliardi di euro al governo del Paese. Quegli stessi personaggi che hanno governato la Regione per 50 anni e i cui ex vertici sono coinvolti nello scandalo Concorsopoli, oggi vengono a dirci di avere tutte le soluzioni a portata di mano e continuano a speculare politicamente su un tema molto sentito tra i cittadini. Peccato che la loro ricetta magica per risolvere i problemi si scontri con la realtà dei fatti", concludono, portando ad esempio l'Emilia Romagna "dove governa il Pd, che rischia - dicono - di essere commissariata nella sanità".

(ANSA).