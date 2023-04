In Umbria per FdI dopo Terni "plausibili" altre candidature

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - Dopo avere espresso il candidato sindaco di Terni del centro destra, Orlando Masselli (al posto dell'uscente Leonardo Latini, Lega) alle amministrative di maggio per Fratelli d'Italia è "plausibile" indicare un proprio candidato nelle consultazioni in programma nel 2024 per il Comune di Perugia e per la Regione. A tracciare il quadro è il senatore Franco Zaffini, coordinatore regionale del partito guidato da Giorgia Meloni, il quale sottolinea comunque che ogni decisione sarà presa nell'ambito della coalizione. Lo ha fatto in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere dell'Umbria.

"Plausibile ma non certo scontato e ovviamente con il presupposto dell'unità del centrodestra alla quale lavoreremo sempre in quanto primo partito" specifica con l'ANSA.

Riguardo alla Regione, Zaffini ha sottolineato con il Corriere dell'Umbria che "le candidature dei governatori vengono decise dai livelli nazionali". "Ma, certo - ha aggiunto -, FdI può ambire anche a Palazzo Donini". "Sull'amministrazione regionale io non ho mai risparmiato critiche, anche aspre - ha detto ancora Zaffini -, ma va considerato che il centrodestra è arrivato a governare dopo 50 anni e sono clamorosi i disastri lasciati dal centrosinistra sui vari settori, dalla sanità ai trasporti. Poi c'è stato il Covid. Di sicuro in questo anno e mezzo dovrà tornare la politica e dovranno tornare i partiti. Da qui al voto, dobbiamo far vedere come governerà il centrodestra nei prossimi cinque anni". (ANSA).