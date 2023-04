Pallavolo: fuori dai play off Sir Perugia dei record

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - Incredibile ma vero: dopo avere vinto tutte le partite della stagione regolare del campionato di pallavolo di Serie A1 maschile, la Sir Perugia è uscita al primo turno dei play off. Eliminata da Milano nei quarti di finale.

Agli umbri allenati da Andrea Anastasi è stata fatale la sconfitta idi oggi n casa per 1-3. La formazione milanese ha così chiuso sul 3-2 a suo favore la serie passando in semifinale. Per Perugia si è invece chiusa la stagione. Pochi giorni dopo l'eliminazione nella semifinale di Champions da parte dei polacchi del Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle.

Per la Sir è stato comunque un anno che ha fatto segnare numeri record, in cui ha ottenuto la vittoria nella Supercoppa italiana e poi nel Mondiale per club in Brasile.

"Un voto secco alla stagione? Sei" il commento a fine partita del presidente Gino Sirci. "Abbiamo comunque vinto il Mondiale, che però forse ci ha un pò satollati" ha aggiunto. (ANSA).