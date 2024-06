Vescovo Perugia, il bene della città passa da concordia sociale

Per l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, monsignor Ivan Maffeis "l'Eucaristia, sacramento della comunione, ci ricorda che il bene della città passa dalla concordia sociale, fondata su valori essenziali: il bene comune, i diritti delle persone e dei gruppi primari, la difesa della vita, l'attenzione ai più poveri". Lo ha detto nell'omelia per il Corpus Domini celebrata nella cattedrale del capoluogo umbro.

"Chi sarà chiamato ad amministrare la Città possa assumere questa responsabilità con coscienza onesta e capacità di visione, nella ricerca concreta delle convergenze possibili e di azioni costruttive a beneficio di tutti" l'auspicio di monsignor Maffeis.

"Corpus Domini: quanto bisogno abbiamo oggi di questa festa…" ha sottolineato ancora l'arcivescovo, secondo quanto riporta un comunicato della diocesi. "Ci dice - ha proseguito - che Dio si fa così vicino da farsi nostro cibo, si fa forza che sostiene nel cammino spesso sofferto del vivere quotidiano, si fa presenza amica che ci trasforma, ci plasma, ci conforma al Signore Gesù e ci unisce fra noi: 'Come questo pane era sparso sui colli e raccolto divenne una cosa sola, così sia la tua Chiesa…'. Questa festa ci dice che l'amore esiste ed è pane spezzato, perché la vita fiorisce solo quando la si dona, quando la si condivide".

"Gesù - ha sottolineato ancora l'arcivescovo - rende nuova e definitiva quest'alleanza tra Dio e gli uomini, offrendo non doni esteriori, ma se stesso. Che riflesso porta questo messaggio nella nostra vita? La risposta ce la offre la storia della nostra Chiesa, di questa nostra terra di santi e sante di ieri e di oggi, che riconosciamo senza difficoltà nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità: la loro esistenza è segno di come dalla comunione con il Signore nascano disponibilità e servizio, in un'attenzione che ha al centro la persona e le relazioni, e si spende nell'impegno educativo dei figli come nella cura dei nostri anziani".



