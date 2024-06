Ferdinandi incontra l'ex sindaca di Barcellona Ada Colau

La candidata sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi ha incontrato l'ex prima cittadina di Barcellona Ada Colau. "Sono veramente molto felice e emozionata di avere qui accanto a me Ada Colau che per otto anni è stata sindaca della meravigliosa Barcellona. Noi sogniamo una Perugia che torna ad aprirsi al mondo e Ada è venuta qui a portarci la sua esperienza" ha detto Ferdinandi in un video diffuso sui social a margine dell'incontro.

"Voglio dire ai cittadini di Perugia - sostiene Colau - di non lasciar passare questa opportunità enorme di avere questa meravigliosa sindaca. Sono convinta che sarà la prossima sindaca, è una persona intelligente, competente, che ha delle idee chiare, soprattutto che ama la sua città e che vuole che Perugia ritorni nel mondo e che torni ad essere un riferimento di cultura e di futuro soprattutto per i giovani, per le donne e per tutti i cittadini che vogliono una Perugia nel mondo e sorella di una città come Barcellona".



