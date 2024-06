La carreggiata nord della strada statale Tre bis "Tiberina" è stata chiusa al traffico in corrispondenza di Todi, per la presenza di fango sulla carreggiata. Lo ha comunicato l'Anas. Spiegando che Attualmente sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile da parte delle sue squadre ed è stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Fratta Todina con rientro a Pantalla.



