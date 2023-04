De Palma (Fiom), all'Ast serve confronto serio con i sindacati

(ANSA) - TERNI, 06 APR - "Si parla da tempo di accordo di programma e piano industriale per Ast, ma crediamo che sia indispensabile aprire un confronto serio con le organizzazioni sindacali, confronto che finora, su questi temi, non c'è stato".

Ad affermarlo è stato il segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma, intervenuto giovedì mattina a Terni per presentare le iniziative congiunte con Anpi.

"L'accordo di programma - ha detto De Palma - deve essere un'occasione in cui lavoratori e la stessa città di Terni possano partecipare. Sappiamo che sul piano istituzionale, gli accordi di programma non prevedono il ruolo vincolante del sindacato. Ma questo è un errore, specie di fronte alla disponibilità di risorse come quelle del Pnrr, e auspichiamo che ci sia una modifica legislativa che consenta un ruolo attivo di partecipazione democratica del sindacato".

Circa il piano industriale Ast, ha aggiunto De Palma, "noi pensiamo che debba avere alcune parole d'ordine: salvaguardia dell'occupazione, promozione dell'innovazione sia ambientale che in termini di sicurezza all'interno degli impianti. C'è bisogno di consolidare l'investimento che è stato fatto su Ast". (ANSA).