Nevi, soddisfazione per la scelta della Lega su Terni

(ANSA) - TERNI, 02 APR - Esprime "soddisfazione per la scelta della Lega di contribuire pienamente alla vittoria del centrodestra di Terni" l'on. Raffaele Nevi, vice coordinatore vicario di Forza Italia. Il quale risponde all'ANSA in merito agli ultimi sviluppi nel centrodestra sulla scelta del candidato sindaco. "Abbiamo messo in campo la migliore squadra possibile" ha sottolineato dopo la convergenza sull'esponente di Fratelli d'Italia Orlando Masselli.

"L'Unità della coalizione è stato il nostro mantra - ha affermato Nevi - e FI ha lavorato strenuamente per raggiungere questo obbiettivo che riteniamo fondamentale per la vittoria finale". (ANSA).