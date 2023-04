Alle diocesi provincia Perugia l'olio memoria di Capaci

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - Un'ampolla contente l'olio prodotto dall'associazione "Quarto-Savona 15", che prende il nome dalla sigla radio utilizzata dall'equipaggio della polizia di Stato di scorta al Giudice Giovanni Falcone quando venne ucciso a Capaci, è stata consegnata dal questore di Perugia Giuseppe Bellassai all'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve monsignor Ivan Maffeis. L'olio verrà consacrato nel corso della Settimana santa ed utilizzato per le celebrazioni liturgiche.

Bellassai - riferisce la Questura - a 31 anni di distanza dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, ha ricordato i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i poliziotti delle loro scorte e quanti hanno perso la vita nella battaglia alla mafia.

Accompagnato da una rappresentanza di funzionari e del personale, il questore si è recato in arcivescovado per un incontro con mons. Maffeis.

Dove avvenne l'attentato del 23 maggio 1992, vicino allo svincolo autostradale di Capaci, sorge un giardino dove sono state piantati degli alberi di ulivo, ciascuno dedicato ad un esponente delle Istituzioni caduto per mano mafiosa. Anche quest'anno, l'Associazione ha raccolto le olive prodotte dagli alberi, ricavandone l'olio che è stato donato.

L'arcivescovo ha sottolineato che "il prezioso olio, come da tradizione, verrà unito all'essenza di bergamotto che, quest'anno, è stata donata dai giovani lavoratori di Locri che l'hanno estratta dai frutti piantati nelle terre confiscate alle mafie". "Una coincidenza che renderà ancora più speciale il Crisma, originato dal frutto della legalità" ha aggiunto. Il vescovo ha poi espresso apprezzamento per l'iniziativa nonché la vicinanza a tutte le forze dell'ordine ed in particolare alla Polizia di Stato.

L'iniziativa è stata riproposto anche a livello provinciale dove i funzionari dei commissariati di Spoleto, Assisi e Città di Castello hanno donato ai vescovi l'olio prodotto dall'Associazione "Quarto-Savona 15". (ANSA).