Inaugurata la restaurata piazza Giacomini a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 31 MAR - E' costato complessivamente 640mila euro (tra contributo regionale per i Programmi integrati di recupero per 550mila euro e 90mila euro di finanziamento comunale) l'intervento che ha interessato piazza Giacomini, a Foligno, inaugurata dopo i lavori. Lo spazio - è stato annunciato - potrà ospitare anche eventi. Nell'area carrabile è stato utilizzato uno speciale asfalto in conglomerato colorato ed in parte stampato; quella pedonale è stata realizzata con pietra arenaria in travertino.

Sono stati riqualificati interamente in selciato anche i due vicoli laterali. Sono state realizzate tutte le infrastrutture a rete: acque bianche e nere; idrica; gas/metano; telefonica ed elettrica pubblica e privata.

Saranno a disposizione nuovi posti auto, utili alle attività e ai residenti. E' stata creata un'area pedonale.

A breve saranno installate rastrelliere utilizzabili anche da bici elettriche e monopattini; fioriere artistiche; cestini portarifiuti con raccolta differenziata e una fontanella.

(ANSA).