Giornalismo e scuole, progetto web radio a Gualdo Tadino

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - "Siate curiosi, sempre. Il mondo del giornalismo ha bisogno di giovani desiderosi di scoprire", con queste parole il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria Mino Lorusso si è rivolto ai ragazzi della I e II C della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Gualdo Tadino e dell'Istituto d'Istruzione Superiore Casimiri che ieri sera al Teatro Talia di Gualdo Tadino hanno ricevuto un attestato di partecipazione ai progetti web radio in collaborazione con Erreti Radio Tadino "IntervistiamoC" e "Casimirinradio".

La serata, patrocinata dall'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e dal Comune di Gualdo Tadino, ha visto la presenza, fra gli altri, anche della vicepresidente dell'Odg dell'Umbria Donatella Binaglia.

Presenti anche tutti gli studenti che hanno lavorato ai progetti confezionando interviste e podcast e coloro che sono stati intervistati dagli stessi.

Il presidente Lorusso ha premiato dapprima tutti gli intervistati dai ragazzi. Fra i numerosi altri, il dottor Antonio Garritano, medico di medicina generale, l'avv. Francesca Pieri, consigliera dell'Ordine degli avvocati di Perugia, l'avv.

Giacomo Mancini, del direttivo della Camera civile degli avvocati di Perugia, per aver sensibilizzato i giovani sulle tematiche di bullismo e cyberbullismo, Catia Monacelli, direttrice del Polo museale Gualdo Tadino, il prof. Franco Cotana, ordinario di Fisica Tecnica industriale presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Perugia, Fabiola Pecci, scrittrice, Sara Anderlini, funzionaria Ue a Bruxelles.

A presentare la serata, i referenti dei progetti, la professoressa Elisabetta Scassellati per "IntervistiamoC" e il prof. Francesco Nardi e la professoressa Elisa Amadori per "Casimirinradio". (ANSA).