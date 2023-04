Morroni, Umbria impegnata per parità tra uomini e donne

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Ha ricordato come "l'Umbria e le sue istituzioni locali sono impegnate da tempo nel promuovere una piena parità tra uomini e donne" il vicepresidente della Regione Roberto Morroni in occasione della firma di "No Women no panel - Senza donne non se ne parla" a palazzo Donini. "Lo fanno - ha aggiunto - con una sensibilità e una volontà fattiva di agire quotidianamente affinché questo valore non sia soltanto una dichiarazione di intenti ma possa davvero caratterizzare la nostra vita quotidiana in tutti gli ambiti".

"La comunità di persone dell'Università degli Studi di Perugia ha profuso un notevole impegno, in questi ultimi anni, al fine di promuovere l'inclusione e l'uguaglianza di genere, in primis con l'approvazione del Gender equality plan", ha sottolineato Maurizio Oliviero, rettore dell'Università degli Studi di Perugia. "È nostra convinzione - ha aggiunto - che i cambiamenti sociali più virtuosi richiedano la partecipazione attiva di tutti gli attori sociali, condizione che rende ancora più preziosa la straordinaria collaborazione con le altre istituzioni coinvolte in questa importante iniziativa, a livello nazionale e regionale. Siamo felici, pertanto, di mettere a disposizione, anche in questa occasione, le risorse e le eccellenze dell'Ateneo, al fine di contribuire ad assicurare l'uguaglianza sostanziale nella rappresentanza delle donne in ogni ambito".

Anche dalla presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, è giunto il plauso all'iniziativa della Rai. "Che vuole non solo sensibilizzare - ha evidenziato - sul tema della parità di genere nella comunicazione ma fare anche da sprone alle istituzioni affinché la parità diventi un diritto condiviso. In Provincia di Terni questo obiettivo è una priorità. Con l'ufficio di consigliera di parità, con la presidenza e la vicepresidenza dell'Ente in carico a due donne, con una importante rappresentanza femminile anche in Consiglio provinciale e fra i dirigenti, abbiamo dimostrato che la parità e le pari opportunità si possono e si devono perseguire come principio di democrazia e di uguaglianza. È un punto di partenza e non di arrivo, un segnale che dovrà essere colto e proseguito anche da chi verrà dopo di noi".

"La campagna No Women No Panel - Senza donne non se ne parla - ha detto il sindaco di Perugia, Andrea Romizi - rappresenta uno step concreto e fondamentale per superare gli stereotipi di genere, per promuovere la parità e scardinare vecchi cliché che ancora inquinano le nostre comunità.

Un piccolo passo per un grande cambiamento. È una giornata importantissima per la nostra comunità che registra un passo in avanti di grande rilevanza nella costruzione di una società più equa e giusta".

"No Women No Panel è un'idea che persegue un obiettivo giusto, quello di diffondere un messaggio chiaro e un modello che garantisce parità di accesso negli spazi comunicativi", ha affermato la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, sottolineando come "la mission della campagna promossa dalla Rai dimostra che le pari opportunità non sono solo uno slogan da sbandierare ma una forma di educazione e di crescita incentrata sul rispetto della dignità umana e professionale e l'intesa di oggi è una dimostrazione palese che si può passare dalla teoria alla pratica".

"Abbiamo aderito a questa iniziativa con la piena consapevolezza di una tradizione radicata nella nostra città che ha sempre considerato importante e in alcuni casi fondamentale il ruolo delle donne non solo negli organi di rappresentanza democratica, ma anche nel mondo del lavoro, in quello della cultura, del sociale e in ogni occasione di confronto pubblico", il messaggio del sindaco di Terni, Leonardo Latini. (ANSA).