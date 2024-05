Eseguito a Perugia intervento per tumore rene e cuore

Eseguito all'ospedale di Perugia, per la prima volta in Umbria, un intervento chirurgico per sconfiggere un grave e raro caso di tumore del rene esteso al cuore. E' stato condotto dall'equipe di urologia, diretta dal professor Ettore Mearini, insieme a quella di cardiochirurgia, guidata dal dottor Marcello Bergonzini. Il paziente, che è attualmente in "ottime" condizioni generali al proprio domicilio, ha avuto un "rapido e completo" recupero post-operatorio.

Il paziente umbro di 65 anni - riferisce l'Azienda ospedaliera -, trasferito dall'ospedale di Foligno, era affetto da un carcinoma del rene che coinvolgeva l'intera vena cava inferiore sino al suo sbocco nell'atrio destro del cuore. Dopo una complessa valutazione multidisciplinare condotta dagli urologi, cardiochirurghi, radiologi e anestesisti il paziente è stato sottoposto dal radiologo interventista ad embolizzazione renale 24 ore prima della procedura chirurgica per ridurre al minimo il sanguinamento intra-operatorio.

"Si è trattato di un intervento chirurgico molto complesso che ha richiesto un nuovo approccio con pochissimi casi descritti nella letteratura scientifica internazionale" ha sottolineato l'Azienda ospedaliera di Perugia.

"Nello specifico - spiega Mearini, direttore della clinica urologica - è stata fatta 'asportazione radicale del rene e di tutto il trombo tumorale che arrivava sino al cuore, aprendo la vena cava inferiore".

"Per evitare sanguinamenti, - aggiunge Bergonzini, direttore di Cardiochirurgia - l'intervento è stato eseguito bloccando l'attività cardiaca, mantenendo però l'afflusso di sangue agli altri organi attraverso la circolazione ematica extra-corporea".





