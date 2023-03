Il Sagrantino Caprai in un'opera d'arte

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - La cultura italiana ha molto a che fare con il vino. E se secoli di storia raccontati da vini e vigneti non bastano per confermarlo, ce lo ricordano anche le opere d'arte, come i Bacco di Caravaggio e Guido Reni. L'Azienda agricola Arnaldo Caprai ha commissionato a Giulia Bernardelli, in arte Bernulia, il compito di tradurre in arte la magia del vino inteso non solo come prodotto, ma anche come paesaggio, natura, profumi, storia, persone. Bernulia ha scomposto gli elementi di questa magia cercando di renderli più intelligibili.

Un nuovo linguaggio che riesce ad andare oltre le rappresentazioni pittoriche tradizionali.

L'esperienza, durata oltre un ann,o ha preso forma in quattro opere d'arte "effimere", cifra stilistica di Bernulia, la cui arte nasce sempre da elementi naturali o alimentari, e tutti i lavori della quale scompaiono dopo la realizzazione.

"Queste caratteristiche ci sono sembrate perfette per cercare di rappresentare in modo visivo e artistico il nostro Sagrantino e la sua personalità piena di sfaccettature: anche il vino è natura, è alimento ed è, a tutti gli effetti, effimero, perché il suo scopo è quello di essere consumato. In ultimo, ma non per ultimo, anche il vino è arte, e da sempre la nostra cantina è legata a questo mondo, in primis con il progetto Caprai4Love", spiega Marco Caprai.

È da tutto questo che nasce, in occasione dei 30 anni di Docg Montefalco Sagrantino (ottenuta nel 1992), il progetto "Impronta del Sagrantino". Con Bernulialei l'azienda a cui si deve la rinascita del Sagrantino e dell'areale di Montefalco ha voluto tradurre in un'impronta visiva, una vera e propria carta d'identità, l'esperienza che si vive degustando ogni Sagrantino firmato Caprai.

"È stato un viaggio che si è trasformato nel corso del tempo, e da un tipo di composizione più materica ho sentito la necessità di andare verso l'astrazione per esprimere a pieno il senso e l'impronta del Sagrantino", afferma l'artista.

Le opere saranno presentate a Vinitaly, alla presenza dell'artista, domenica 2 aprile alle 11.30 presso lo stand della cantina Pad 7 Stand B6. (ANSA).