Vescovo Perugia, lavoro fa crescere come persone e comunità

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - "Il lavoro ci permette di crescere come persone e come comunità, facendoci sentire partecipi di un disegno comune più grande": sono le parole di monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che ha fatto visita alla Centralcar di Perugia, raccogliendo l'invito del presidente Ettore Pedini a celebrare la messa in occasione dell'avvicinamento alla Pasqua.

Il presule si è intrattenuto con diversi dipendenti e ha sottolineato come nell'azienda "si sente l'attenzione e il rispetto per promuovere la dignità, la creatività e la responsabilità di ciascuno". "Dedichiamo una grande parte della giornata al lavoro - ha aggiunto -, quindi esso è una parte importante della vita di ognuno di noi non soddisfa solamente bisogni primari indispensabili ma ci permette di crescere come persone e come comunità, facendoci sentire partecipi di un disegno comune più grande".

Monsignor Maffeis ha poi sollecitato una riflessione sul "dramma della perdita del posto di lavoro" e sui giovani umbri "che lasciano la propria terra per andare a cercare altrove un'occupazione rispondente alla loro attese e alla loro formazione e professionalità".

"La messa in prossimità della Pasqua è un appuntamento a cui teniamo molto - ha quindi detto Gianluca Baroni, responsabile vendite e socio Centralcar - ed è una consuetudine ritrovarci insieme ai nostri dipendenti in questa occasione". (ANSA).