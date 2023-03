Musumeci visiterà le aree dell'Umbria colpite dal sisma

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci il 6 aprile visiterà le zone dell'Umbria, tra Umbertide e Perugia, colpite dal terremoto del 9 marzo. Lo ha annunciato la presidente della Regione, Donatella Tesei, sottolineando il "contatto costante" avuto con lui dopo le scosse.

"Il ministro, sempre informato sulla situazione, attraverso il Dipartimento nazionale - ha spiegato Tesei - non ha fatto mancare il supporto della Protezione civile per tutto il periodo dell'emergenza. Ora, rispondendo al nostro invito, sarà presente nella mattinata di giovedì 6 aprile in alcuni dei luoghi più colpiti dal terremoto di inizio mese". (ANSA).