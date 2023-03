Il 13 maggio Terni ospita il Giro d'Italia di ciclismo

(ANSA) - TERNI, 27 MAR - Dopo 28 anni dalla vittoria in volata di Mario Cipollini in corso del Popolo, il Giro d'Italia torna a Terni". Lo farà con la partenza dell'ottava tappa, in programma per sabato 13 maggio, la Terni-Fossombrone.

"Sono molto emozionato nel presentare questo evento - ha detto il sindaco Leonardo Latini a palazzo Spada - non solo perché la data in cui si svolgerà, il 13 maggio, lo fa diventare una specie di suggello della nostra amministrazione, a conclusione del mandato amministrativo, ma proprio per il significato che riveste. Fin dall'inizio abbiamo infatti creduto e puntato sullo sport come grande attrattore per il nostro territorio: la tappa del Giro d'Italia è un tassello importante di questa strategia che ha già portato risultati significativi nell'incremento delle presenze nel ternano e altri ne porterà a breve. Ricordo l'organizzazione della tappa della Tirreno-Adriatico e poi gli europei e i mondiali di scherma paralimpica che Terni si appresta ad ospitare, oltre alle tantissime gare podistiche, pongistiche, di tiro con l'arco e di molti altri sport popolari che si svolgono in città".

Il sindaco ha quindi rivendicato che "molto" è stato investito sulle infrastrutture sportive.

Alla presentazione sono intervenute anche l'assessore regionale allo sport Paola Agabiti e la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza.

"Gli ultimi dati ci confermano una Regione Umbria con il settore del turismo come motore trainante - ha detto l'assessore Agabiti -, un risultato raggiunto attraverso una proficua collaborazione e sinergia con tutti gli enti coinvolti". (ANSA).