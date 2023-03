Roadshow "Connessioni02", l'Umbria ad Amsterdam e Oslo

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - Occasione di promozione integrata dell'Umbria oltre che opportunità per l'incoming turistico-culturale e per gli scambi formativi e commerciali: queste le caratteristiche di "Connessioni02" il roadshow di due giorni che punta a creare sinergie tra l'Umbria, l'Olanda e la Norvegia. Tutto attraverso iniziative in Paesi con un elevato potere d'acquisto ed un particolare interesse per la regione e l'Italia.

Il 28 marzo ad Amsterdam (Istituto Italiano di Cultura) e il 30 marzo ad Oslo (Istituto Italiano di Cultura) ci saranno dei focus sulla mostra dedicata al Perugino, sui 50 anni di Umbria Jazz, ma anche su enogastronomia, promozione territoriale ed eccellenze umbre.

Alla presenza della stampa, di operatori di settore, tour operator e pubblico selezionato dai partner stranieri, sarà presentata l'Umbria per una promozione turistica, territoriale e imprenditoriale. In particolare la mostra sul Perugino alla Galleria Nazionale dell'Umbria in occasione delle celebrazioni per il V centenario della morte del "Divin Pittore" e la 50/a edizione di Umbria Jazz.

Una due giorni che arriva dopo il primo appuntamento ad Amsterdam, che aveva acceso i riflettori sull'Università per Stranieri di Perugia.

"Connessioni" è lo strumento con cui Brand culturale vuole promuovere e raccontare l'Umbria in Europa e nel mondo.

Il viaggio, quindi, continua e si amplia con la seconda "connessione", una progettualità condivisa, ideata e organizzata nuovamente dall'agenzia creativa transdisciplinare umbra, promossa e sostenuta dall'Assessorato alla cultura e turismo della Regione Umbria e dalla partecipata Sviluppumbria, con la collaborazione di altri partner e compagni di viaggio come Comune di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Galleria nazionale dell'Umbria, Umbria Jazz, Aeroporto Internazionale dell'Umbria "San Francesco di Assisi", Scuola di Musica Piano Solo, Ambasciata Italiana a L'Aja, Ambasciata d'Italia ad Oslo, Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam, Istituto Italiano di Cultura di Oslo. (ANSA).