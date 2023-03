Uomo ai domiciliari dopo una rapina a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - La polizia ha eseguito sabato mattina a Foligno un'ordinanza emessa dal Gip di Spoleto ed applicativa di misure cautelari - arresti domiciliari e obbligo di dimora - a carico dei uomini ritenuti i presunti autori di una rapina in strada avvenuta in città lo scorso dicembre.

Vittima una donna che era aggredita e derubata della borsa. La stessa aveva riportato un trauma alla spalla guarito in pochi giorni.

Secondo la ricostruzione dei fatti da parte della polizia, una seconda persona, pur non partecipando attivamente alla rapina, era intervenuta subito dopo, apparentemente per aiutare la signora, ma, di fatto, per ostacolare l'inseguimento del suo complice, il quale era così riuscito a fuggire.

Gli agenti sono riusciti a ricavare importanti elementi indiziari sia dalle telecamere di videosorveglianza, sia dalle accurate descrizioni fornite da alcuni testimoni.

I due indagati sono entrambi italiani e già noti alla polizia per reati contro il patrimonio.

A carico del presunto autore materiale della rapina sono stati disposti gli arresti domiciliari; al complice, invece, è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora con divieto di uscire dalla propria abitazione in orario serale e notturno e con l'ulteriore obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per tre volte alla settimana. (ANSA).