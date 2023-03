Agenzia funebre denunciata per esercizio abusivo

(ANSA) - LUGNANO IN TEVERINA (TERNI), 24 MAR - Il titolare di un'agenzia funebre di Roma è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Lugnano in Teverina (Terni) per "abusivo esercizio di una professione" e per "falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico", dopo il funerale di un anziano di 88 anni, morto a Roma nel settembre scorso.

Il nipote dell'anziano - riferiscono i carabinieri - ha provveduto ad organizzarne le esequie ed il conseguente trasporto della salma nel cimitero di Lugnano in Teverina, paese di origine dell'uomo, dove è avvenuta la tumulazione.

A seguito delle indagini condotte dai militari dell'Arma e dopo gli accertamenti al Registro delle imprese della Camera di commercio di Roma, l'agenzia funebre incaricata sarebbe risultata inattiva, e quindi non autorizzata ad operare. Inoltre il titolare della stessa non avrebbe provveduto al pagamento dei diritti di tumulazione in favore del Comune di Lugnano.

Infine, da ulteriori accertamenti, è emerso che il nulla osta sanitario per il trasporto della salma in un altro comune è stato richiesto e ritirato presso la Asl di Roma solo alcuni giorni dopo l'effettivo trasporto della salma. (ANSA).