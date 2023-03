Borgo dei borghi, anche Tesei invita a votare Citerna

(ANSA) - CITERNA (PERUGIA), 23 MAR - Scende in campo anche la presidente della Regione, Donatella Tesei, per sostenere Citerna nella competizione Rai il Borgo dei Borghi. Lo fa sapere il Comune. "Rivolgo un appello molto sentito a tutti gli umbri a votare Citerna, uno dei borghi più belli d'Italia, che partecipa quest'anno come rappresentanza della nostra regione alla competizione il 'Borgo dei Borghi' della trasmissione Rai il Kilimangiaro", ha detto la presidente.

"Citerna - ha aggiunto - è una cittadina ricca di arte, di storia, di cultura, dove il paesaggio è il protagonista assoluto. A Citerna si può vedere e si può vivere il passaggio tra Medioevo e Rinascimento, dove sono custodite delle opere straordinarie come la Madonna con il Bambino di Donatello e rappresenta per la nostra regione la prima tappa umbra del Cammino di San Francesco". "Sosteniamo Citerna e votiamo questa splendida città - ha concluso Tesei".

"Ringraziamo la presidente Tesei e la Regione Umbria - ha affermato il sindaco Enea Paladino - per il sostegno a Citerna e per tutto il lavoro che stanno portando avanti per la valorizzazione del nostro territorio. Ringrazio anche l'assessore Paola Agapiti per l'opportunità data a Citerna di essere costantemente nelle tv nazionali e colgo l'occasione per ricordare gli appuntamenti del 9 aprile su Rai3 nella trasmissione il Kilimangiaro, e il 16 aprile su Rai1 nella trasmissione Linea Verde".

"Un lavoro che si coniuga con le tante iniziative che l'amministrazione comunale di Citerna sta portando avanti per il turismo e la valorizzazione delle tante bellezze delle quali siamo orgogliosamente custodi", ha concluso il primo cittadino".

Si può votare registrandosi sul sito di Raiplay sulla pagina Borgo dei Borghi www.rai.it/borgodeiborghi (ANSA).