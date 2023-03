Riaperto il posto fisso di polizia all'ospedale di Terni

(ANSA) - TERNI, 22 MAR - Il questore di Terni Bruno Failla ha riaperto ufficialmente il presidio della polizia presso l'ospedale di Terni, dopo un periodo di chiusura dovuto al Covid.

Alla presenza del prefetto Giovanni Bruno, del sindaco Leonardo Latini, della presidente della Provincia Laura Pernazza, c'erano il direttore generale dell'Usl 2 Massimo De Fino e quello dell'Azienda ospedaliera Andrea Casciari.

Il questore ha ribadito l'importanza di un presidio di polizia in ambito ospedaliero. "Un posto, che è in effetti un avamposto - ha detto -, in quanto dietro alla presenza fisica in ospedale degli operatori di polizia, c'è tutta l'attività e l'operatività della questura di Terni e della Polizia di Stato".

Failla ha poi ribadito la vicinanza della polizia a tutto il personale sanitario, "garantendo la pronta e tempestiva collaborazione della questura per garantire un servizio essenziale per tutta la comunità". (ANSA).