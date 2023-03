Un dono artigianale umbro per re Carlo III d'Inghilterra

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 21 MAR - Arriverà anche da un artigiano umbro, di Città di Castello, uno dei doni per re Carlo III d'Inghilterra in occasione della incoronazione di sabato 6 maggio. Si tratta di una copia, identica all'originale, del "Martirio di San Sebastiano" dipinto a tempera su tavola di Luca Signorelli, datato 1498 e conservato nella Pinacoteca comunale tifernate.

Il dono è dei titolari della "Bottega Tifernate", Francesca e Stefano Lazzari, insieme al Comune di Città di Castello.

"L'opera - hanno spiegato Francesca e Stefano Lazzari, attraverso una nota dell'Amministrazione comunale - sarà realizzata in pictografia ad olio su tavola nel formato 1:1 con colori e ricette utilizzate da Luca Signorelli per ultimare l'originale. Il supporto sarà lo stesso di allora, in legno massello e la lavorazione, già iniziata, coinvolgerà un team di quattro persone per tre mesi senza soste, giorno e notte.

Un'impresa molto complessa che, seguendo in maniera scientifica tutto il ciclo di lavorazione permetterà di ricreare un'opera pressoché identica a quella originale. Gran parte della ricostruzione pittorica avverrà in Pinacoteca, di fronte al dipinto originale, così da ricreare dettagli e colori nella maniera più esatta possibile".

Il sindaco, Luca Secondi e l'assessore alla Cultura, Michela Botteghi, nel sottolineare la straordinaria valenza culturale ed artistica dell'iniziativa messa in atto da Francesca e Stefano Lazzari, hanno evidenziato come questa di fatto rappresenta un "vero e proprio invito per gli inglesi e turisti stranieri a recarsi in Italia, in Umbria". "Nella nostra bellissima città - hanno proseguito - ed ammirare le eccellenze artistiche, architettoniche, paesaggistiche ma anche culinarie e di godere di un'esperienza sensoriale a 360 gradi come solo l'Alta Valle del Tevere può offrire". (ANSA).