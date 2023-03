Mencaroni, le imprese italiane resistono e vanno avanti

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - "I dati sugli avviamenti al lavoro che emergono dal Bollettino Excelsior dicono che le imprese italiane, nonostante i ripetuti incrementi del costo del denaro in chiave anti-inflazione, non solo resistono ma continuano ad andare avanti, sia sul fronte interno che su quello dell'export che, va ricordato, in un anno difficile come il 2022 è cresciuto del 20%". Lo evidenzia in una sua dichiarazione, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria.

"In questo contesto - prosegue - l'Umbria mette a segno ottimi risultati numerici, risultando la quarta regione per crescita di avviamenti al lavoro previsti a marzo 2023 e la terza se si prende in considerazione il trimestre marzo-maggio 2023. Ma, in questi ottimi risultati numerici, continuano ad essere evidenti quei nei che potrebbero rappresentare un serio limite per le potenzialità dell'economia regionale: mi riferisco all'avviamento dei laureati, in Umbria inferiore di un terzo rispetto alla media nazionale, all'assunzione di dirigenti, specialisti e tecnici, che è al 14% contro il 20% della media italiana. Non si materializzano ancora, insomma, i risultati dell'impegno per far sì che l'Umbria non solo cresca, ma diventi più robusta e più innovativa. Oltre al fatto che le imprese ritengono 'di difficile reperimento il 54% dei profili richiesti, con un forte incremento rispetto allo stesso periodo 2022, quando tale cifra era al 46%".

"Ma vorrei segnalare - afferma ancora Mencaroni - che, per l'Umbria e per il Centro Italia, in base alle previsioni di assunzioni nei servizi di alloggio e ristorazione, nei servizi turistici e nel commercio si profila una stagione turistica primaverile ottima, migliore di quella già buona del 2022 e che sarà anche un ottimo trampolino di lancio per la stagione turistica estiva". (ANSA).