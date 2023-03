Grande masso sulla statale, strada chiusa a Terni

(ANSA) - TERNI, 20 MAR - Un grande masso è caduto lundì 20 marzo sulla sede stradale della statale 79, a Terni, che è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, nel tratto interessato, al chilometro 22,250. Non ci sono feriti.

A seguito di incontro svolto con i tecnici della Provincia di Terni - riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto - si è convenuto di mantenere chiusa la strada fino ad una verifica tecnica da parte di personale specializzato, che presumibilmente avverrà nella giornata di martedì 21.

L'operazione consisterà nell'individuazione del punto da dove si è staccato il masso, cosa non facile, vista la folta vegetazione presente nella zona, dopodichè si procederà a verificare se vi siano altre fessurazioni e al controllo della rete maramassi posta nella parte sottostante, parzialmente interessata dal crollo. (ANSA).